Natale di solidarietà. Le Avis di Cittanova e Polistena hanno donato alcuni giocattoli ai bambini dell’unità operativa di pediatria dell’ospedale di Polistena.

Con l’avvicinarsi del Natale, soprattutto in un anno complicato come quello che sta per avviarsi alla conclusione, un piccolo gesto di altruismo può fare la differenza.

Questa mattina, una delegazione delle Avis comunali operanti sui territori di Cittanova e Polistena ha deciso, a poche ore dalla ricorrenza del Santo Natale, di fare una sorpresa ai piccoli pazienti ricoverati presso l’unità operativa di pediatria dell’ospedale Spoke di Polistena.

Le due Avis comunali hanno, infatti, voluto donare alcuni giocattoli ai bambini presenti, per regalare loro un sorriso ed un momento di gioia, in linea con quello che dovrebbe essere un clima di festa anche per loro. Inoltre, sono stati donati dei piccoli arredi (tavolini, contenitori, lavagna) utili all’unità operativa di Pediatria del nosocomio polistenese per l’espletamento delle proprie attività.

Un messaggio di generosità con l’obiettivo di far trascorrere un Natale migliore e più gioviale a chi è meno fortunato.