Le 500 ritornano a colorare Taurianova!

Ritorna domenica 7 Luglio il raduno delle vecchie Fiat 500 nella sua diciassettesima edizione, organizzato dal Fiat 500 Club Taurianova capitanato dal suo presidente Salvatore Alessi. Ogni anno la passione che unisce questo club verso la piccola utilitaria Torinese che motorizzò l’Italia a cavallo degli anni 60 e 70, porta ad organizzare un evento che nella nostra città di Taurianova riunisce numerosissimi equipaggi a bordo delle simpatiche vetturette provenienti da ogni parte della Calabria e persino dalla Sicilia, e che ogni anno aumentano sempre di più! Il tema di quest’anno si fonde al merito di Capitale del libro che la nostra città ha guadagnato, con il titolo Leggi, Sogna… e Vai! Per invitare i partecipanti a viaggiare attraverso le proprie automobili anche all’interno della cultura.

Il raduno inizierà in Piazza Macrì dalle ore 8:00, seguendo poi il percorso delle vie cittadine per un giro turistico e per poi terminare con il pranzo al ristorante.

Una giornata dedicata all’insegna del divertimento e dell’amicizia legata agli altri club appassionati della mitica 500, con l’auspicio di far ritornare i partecipanti per una domenica nei rombanti anni 70.