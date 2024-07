Il celebre rapper e produttore musicale Lazza si esibirà al Copacabana Beach Club di Gioia Tauro il 10 agosto 2024, in occasione della Notte di San Lorenzo, conosciuta anche come la Notte delle Stelle. L’evento inizierà alle ore 22:00, promettendo una serata indimenticabile di musica sotto il cielo stellato. Questa sarà l’unica data nel Sud Italia per Lazza, rendendo l’evento ancora più speciale e imperdibile. Lazza, noto per il suo stile unico e le sue hit che scalano le classifiche, porterà sul palco tutta la sua energia e il suo talento. La sua presenza al Copacabana Beach Club è attesa con grande entusiasmo dai fan e dagli amanti della buona musica.

Il Copacabana Beach Club, rinomato per le sue esibizioni dal vivo e l’atmosfera vibrante, è la location perfetta per questo evento. Situato lungo la splendida costa calabrese, il club offre un ambiente suggestivo per godere al meglio della musica e delle stelle. I biglietti per l’evento sono già disponibili e si prevede un rapido sold out. Si consiglia pertanto di acquistarli con anticipo per non perdere l’occasione di vivere una serata straordinaria. Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, visitare il profilo Instagram ufficiale del Copacabana Beach Club.