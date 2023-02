Il Consiglio Comunale di Catanzaro, nella seduta del 31.01.2023, ha proceduto alla nomina della Commissione pari opportunità.

“Rivolgo, in primo luogo, un ringraziamento al Consiglio Comunale di Catanzaro, con particolare riguardo al Consigliere Giulia Procopi di Noi con l’Italia- scrive l’Avv. Cipolla – per la fiducia accordatami nel designarmi quale componente della Commissione Pari Opportunità.Da donna, mamma e professionista conosco bene le difficoltà che le donne incontrano, nella partecipazione alla vita economica, sociale e politica, nel fare ingresso nel mondo del lavoro, nel permanervi e nella conciliazione dei tempi di vita e lavoro.La nomina quale componente della Commissione Comunale per le Pari Opportunità,- continua l’Avv. Cipolla – rappresenta un’importante occasione per svolgere un lavoro che mette al centro la donna, tutte le questioni riguardanti la condizione femminile nel territorio comunale e il divario di genere nell’accesso alle risorse e alle opportunità.

Un lavoro che richiederà, necessariamente, un costante e proficuo confronto conassociazioni e movimenti della società civile, impegnati nella valorizzazione delle politiche di genere e condurrà la Commissione ad elaborare pareri e progetti, che prevedano interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale che costituiscono per le donne fattori di discriminazione diretta e indiretta.

Il lavoro che andrò a svolgere all’interno della Commissione – conclude l’Avv. Cipolla –avrà, dunque, quale finalità quella di dare effettiva attuazione ai principi di uguaglianza e parità di genere.”