Lavoro, Conte “Problema non è reddito di cittadinanza ma salari bassi”

ROMA (ITALPRESS) – “Il problema rispetto all’occupazione non è il Reddito di cittadinanza ma sono i salari, in alcuni casi sono veramente troppo bassi e bisogna rivederli”. Così Giuseppe Conte, Presidente del Movimento 5 Stelle all’evento “I 5 Stelle al tempo dei Migliori” con Peter Gomez e Antonio Padellaro organizzato in occasione della dalla Festa del Fatto Quotidiano. “Il Reddito di cittadinanza riguarda anche persone indigenti, disabili che non possono lavorare, persone che non hanno di che mangiare”, ha aggiunto Conte.

(ITALPRESS).