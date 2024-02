Proficua e partecipata Assemblea dell’Associazione dei Comuni “Città degli Ulivi”, riunita a Rizziconi per affrontare tematiche di comune interesse che hanno riflessi rilevanti sulle comunità del territorio.

Il Presidente Michele Conia ha informato i primi cittadini sull’incontro avuto in Regione Calabria, su convocazione urgente dell’Assessore Calabrese, per ricevere informazioni sullo stato di cose che riguarda i previsti lavori sulla Ionio – Tirreno.

In merito, secondo quanto appreso, l’avvio dell’intervento è già stato programmato per il prossimo 2 aprile ed interesserà le due gallerie sulla Limina, da tempo oggetto di rilevante attenzione derivante dalla necessità di manutenzione.

Durante l’esecuzione dei lavori, il cui completamento è previsto in 18 mesi, sarà garantito il passaggio per i mezzi di soccorso e saranno effettuate opere di miglioramento per la transitabilità del percorso alternativo.

L’Assemblea ha anche discusso in merito all’incontro che l’Associazione dovrà avere con il Prefetto di Reggio Calabria, concordando sulle questioni da porre e sulle criticità da segnalare.

Tra le tematiche da discutere è stata posta, unitamente ad altre di analoga rilevanza, la questione riguardante la tutela e la sicurezza dei Sindaci e degli amministratori locali, soprattutto in ordine ai numerosi episodi di violenza che, negli ultimi tempi, hanno interessato anche esponenti del clero e delle istituzioni scolastiche.

I Sindaci hanno espresso, inoltre, grande apprezzamento per l’iniziativa assunta da S.E. il Prefetto che ha inteso avviare un confronto aperto con l’Associazione che rappresenta le comunità del territorio della Piana di Gioia Tauro.

Segno di grande attenzione e di spirito di condivisione dei problemi che porteranno proficui risultati sul piano della collaborazione e dell’attivazione di sinergie interistituzionali.

