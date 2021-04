La città di Saltillo in Messico, capitale dello Stato del Coahuila,nel tempio di San Juan Nepomuceno, ha ospitato lo spettacolo “Semana Santa 2021”.

Concerto recital de musica sacra con i canti di grandi autori internazionali, J.S.Bach, Leonard Cohen,W.A.Mozart, Gabriel Faure ,Cesar Frank, Antonio Vivaldi, Ernesto Marziale. Con l’esibizione del coro “Voces del desierto”, diretto dal soprano Elizabeth Mtz Yeverino, Segretaria della Cultura dello Stato del Coahuila.

L’interpretazione, intensa e magistrale dell’Ave Maria di Ernesto Marziale eseguita dal soprano Elizabeth Mtz Yeverino, emoziona e coinvolge, per la ricchezza dei toni e la sobrietà del canto, volto alla sincera devozione verso la Madonna, alla quale in tempi difficili i cristiani rivolgono pensieri e preghiere di speranza di bene nel mondo. Il brano è stato eseguito a chiusura del recital e potrà essere ascoltato digitando concierto semana Santa 2021 a Saltillo.

Con una scritta, che scorre sul video prima dell’inizio della sua interpretazione, il soprano Elizabeth Mtz Yeverino ha omaggiato il compositore italiano Ernesto Marziale, ringraziandolo per l’onore di aver potuto far conoscere ed esternare questa composizione nello Stato del Messico.

L’interprete del brano con il suo bel canto è reduce da successi ottenuti anche negli USA Stati Uniti d’America, dove si è esibita nel canto con nomi di prestigio internazionale. Inoltre Elizabeth Mtz Yeverino come segretaria alla cultura crea diversi eventi di alto profilo per lo sviluppo dell’arte in genere ed in particolare della musica nel Messico.

La precedente interpretazione dell’Ave Maria è stata eseguita in Piemonte nel Duomo della città di Cuneo, dalla bravissima Rosanna Bagnis, che l’ha trascritta per voce contralto, quale ella è, in una performance molto toccante.

Inoltre Rosanna Bagnis ha curato e trascritta la stessa Ave Maria di

E.Marziale per coro a 4 voci.

In questo periodo il compositore è impegnato a finire l’opera lirica in 3 atti dal titolo “La bagnarota”, che riguarda la figura socio-antropologica della donna di Calabria, ambientata nel 1948 a Bagnara Calabra (RC), in stretta collaborazione, per le parti sinfoniche operistiche dell’orchestrazione, con il maestro e Direttore d’orchestra Gaspare Bartelloni.

Ci si augura che entro il 2021 quest’opera possa avere la sua rappresentazione in anteprima in qualche parte del mondo, sperando in primis in Calabria, se non altro per futura memoria storica, così come è avvenuto con la prima interpretazione dell’Ave Maria di E. Marziale del 2018 in Calabria, e come la stessa anche”La bagnarota” possa essere poi rappresentata nei vari e più prestigiosi teatri internazionali.