Lavaggio del vestiario in Mct, il tribunale da ragione alla Uil

Grande soddisfazione esprime il Segretario generale della Uiltrasporti Calabria, Giuseppe Rizzo a seguito della sentenza deposita al tribunale di Palmi per quanto concerne il lavaggio del vestiario in Mct.

“Ancora una volta – commenta Giuseppe Rizzo – la lungimiranza della Uiltrasporti Calabria assistita dall’avvocato Carmine Pirrottina si è di mostrata giusta e vincente. Grande e doppia soddisfazione: sia per quanto riguarda il lavaggio dei DPI sia quella riguardante i 400 lavoratori licenziati al porto di Gioia Tauro”.

“In entrambe le occasioni – prosegue il Segretario generale della Uiltrasporti calabrese – tutti hanno contestato, anche nella pubblica piazza, la Uiltrasporti per le sue scelte che poi di fatto si sono dimostrate vincenti.

“Nel ringraziare l’avvocato Carmine Pirrottina, per il suo lavoro svolto con rettitudine e professionalità – dice ancora Giuseppe Rizzo – speriamo che questa sentenza serva a tutte le aziende come monito per il futuro”.

Per il Segretario generale della Uiltrasporti, Giuseppe Rizzo, infine: “i diritti dei lavoratori non si toccano”.