Alcuni veicoli del Corpo della Polizia locale di Praia a Mare sono stati danneggiati da ignoti la notte scorsa.

I banditi, in particolare, hanno tagliato tutti gli pneumatici a due automobili, una moto e uno scooter di servizio dei vigili.

Stamani, quando si sono recati al deposito per iniziare il servizio, gli agenti si sono accorti del danneggiamento attuato, presumibilmente, con oggetti appuntiti.

Il sindaco di Praia a Mare Antonino De Lorenzo si è recato alla caserma dei carabinieri per sporgere denuncia.

Gli investigatori stanno cercando di risalire agli autori del gesto anche visionando le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nell’area.

(ANSA)