L’attesa è quasi finita. La sfida tra Vigor Lamezia e Cittanova, valida per la finale playoff del Campionato Regionale d’Eccellenza, vive ormai la sua vigilia carica di emozioni e speranze. Domenica 12 maggio, alle ore 15,30, lo stadio comunale “d’Ippolito” di Lamezia si trasformerà in un teatro dei sogni con vista sulla Serie D.

Il ritorno nella categoria interregionale: un obiettivo ambito, ricercato, a cui la famiglia giallorossa crede fermamente.

La Società guidata dal presidente Guido Contestabile nei giorni scorsi ha già lanciato l’appello ai propri tifosi affinché non facciano mancare il calore e l’entusiasmo di sempre.

La squadra, nel corso della rifinitura odierna, ha raccolto le ultime indicazioni in vista di un match che si preannuncia spettacolare e intenso.

Società, tifosi e appassionati sono chiamati a sostenere la squadra in un momento cruciale della stagione. Il lavoro di mister Graziano Nocera, del suo staff, di tutti i collaboratori, dei calciatori sta regalando emozioni straordinarie ad una piazza che sogna il ritorno al palcoscenico interregionale. Lamezia quindi: come spartiacque verso gli spareggi nazionali.

Il Cittanova Calcio, al fine di garantire ai propri sostenitori il miglior percorso possibile per la fruizione della partita, continuerà ad effettuare la prevendita dei biglietti anche nella giornata di sabato 11 maggio presso lo Stabilimento Stocco&Stocco di Cittanova.