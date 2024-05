Stasera grande match tra la Cremonese e il Catanzaro che dopo il 2-2 dell’andata, si giocano l’accesso alla finale dei playoff per un posto in Serie A, fischio d’inizio alle ore 20.30.

Chi uscirà vincente dal “Zini” affronterà in finale il Venezia che, nel computo totale, ha superato per 3-1 il Palermo. La partita sarà diretta dall’arbitro Maurizio Mariani, coadiuvato dagli assistenti Imperiali e Scatrigli.

La Cremonese del mister Giovanni Stroppa ha l’intenzione di confermare la stessa formazione dell’andata, dove davanti a Saro ci saranno Antov, Bianchetti e Ravanelli, mentre sulle corsie Zanimacchia e Quagliata. La zona mediana sarà formata da Vazquez, Castagnetti e Pickel e in attacco la coppia Tsadjout e Ciofani.

I giallorossi del Catanzaro di mister Vivarini dovrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1, e con una formazione che vede in difesa Oliveri e Scognamillo sugli esterni, mentre al centro Brighenti e Antonini con la cerniera centrale formata da Petroccione e Pontisso. In attacco a supporto del bomber Iemmello ci saranno Vandeputte, Biasci e Brignola che secondo indiscrezioni dovrebbe spuntarla su Sounas.