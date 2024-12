Movimento politico – culturale “Insieme per Gioia”

L’attenzione del Governo e la decisione dell’armatore Aponte di commissionare la nuova nave “MSC

Di Clemente Corvo

Il Movimento politico e culturale “Insieme per Gioia” ha appreso con piacere la recente notizia dell’approvazione, da parte della Camera dei Deputati, dell’ordine del giorno concernente l’impegno del Governo a rinnovare i contratti delle agenzie di somministrazione del lavoro portuale di Gioia Tauro, come pure di Taranto e Cagliari. La tanto attesa accettazione giunge grazie alla sensibile attenzione che, sull’urgente e delicata questione è stata a più riprese manifestata da Dario Iaia, Presidente della Commissione Trasporti e attivo promotore del suindicato ordine del giorno. Appare del tutto evidente di trovarsi di fronte a un importante provvedimento, riguardante anche lo specifico contesto di Gioia Tauro, che per il rilievo strategico ricoperto rappresenta una delle più rilevanti infrastrutture portuali del traffico container presente nel Mediterraneo, nonché il più grande terminal per il transhipment italiano. Per tutto ciò il Movimento “Insieme per Gioia” non esita a mettere in risalto il considerevole e profuso impegno – comportante, peraltro, la garanzia della copertura economica del Ministero del Lavoro – mentre condivide e accoglie con senso di grato apprezzamento la decisione presa dall’armatore Aponte, volta a commissionare una nuova portacontainer alla quale è stato dato il significativo nome “MSC Gioia Tauro”. Una scelta, questa, che assume una significativa valenza di natura simbolica, dal momento che risulta denotativa di una più ampia e ottimistica visione, tendente certamente a continuare l’intrapreso percorso di sviluppo e di rafforzamento del legame tra il porto, il contesto urbano e quello più diffusamente comprensoriale. L’iniziativa, per tutto ciò, rappresenta non solo un incoraggiamento a investire nell’infrastruttura portuale – creando rinnovate sinergie a favore delle imprese e dunque dei possibili effetti moltiplicatori sull’economia locale – ma anche un sentito e appropriato omaggio, che la nuova nave porterà con sé in ogni viaggio, come un universale richiamo alla peculiare identità economica e culturale della città di Gioia Tauro.