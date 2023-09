Mentre il popolo della contea di Taurianova cadde in un edulcorante sonno catartico, cullato da ridondanti suoni di fuochi, canti e balli a festa, nelle stanze del palazzo reale accadevano strani incidenti di programmazione.

L’arrivo del Principe sarebbe potuto divenire il coronamento di un finale bellissimo ed idilliaco di una storia che intreccia l’identità del nostro territorio con la bellezza di avere una comunità, specie quella futura, sana e felice.

Invece, di “felici e contenti” non vi è traccia!

Un Principe ha sempre il suo fascino agli occhi dei bambini e delle bambine, poterlo conoscere, stringergli la mano, essere partecipi nella programmazione della sua accoglienza… ahhh, che favola pazzesca!

Peccato però, che mentre i nostri ragazzi in queste ore sono impegnati laboriosamente per figurare al massimo davanti a Sua Altezza Serenissima Principe Alberto II di Monaco, il quale attraverserà le nostre strade pulite (solo alcune) come mai prima di adesso, a bordo di una scintillante automobile di lusso, assistito da un’interminabile cordone di uomini e donne, a cui faranno da supporto tutti i membri della Giunta, i consiglieri, sua maestà IL Vice Sindaco e il Sindaco affinché venga rispettato al massimo il protocollo reale che ci condurrà direttamente al riconoscimento ufficiale di città feudo Grimaldi, per i nostri bambini, quando tutto sarà finito e le carrozze torneranno zucche, non ci sarà nessun scuolabus a condurli a scuola visto che seguendo le segnalazioni dei genitori, di scuolabus se ne vedono solo nelle frazioni.

Una scelta di campo per salvare le periferie e farle sentire ancora più periferie?

Che dire poi dell’assistenza! Al Principe non mancherà di sicuro! Ai nostri bambini, principi e principesse solo delle loro famiglie, non è andata così bene quest’anno.

L’amministrazione per nulla multitasking del nostro Sindaco aveva ben altre cose da fare quest’estate, c’è sempre da trovare un nuovo immobile per investire, piuttosto che organizzare il servizio per tempo allo stesso modo di quelli passati. Troppo complicato!

E pure, nel Copia – Incolla abbiamo avuto modo di vedere, sono bravissimi!

Copia – Incolla programma;

Copia- Incolla comuni vicini;

Manifestazioni culturali: Copia – Taglia – Incolla – Taglia – Canc – Ripristina – Programma Scionti;

Assunzioni: ripristino del metodo anni 1997 – 2001 -2006 – poi affidamenti diretti – opzioni – Salva casse comunali – molto meglio (per non avere problemi!) il Copia – Incolla – Bandi Scionti;

Dimensionamento scolastico: Copia – Incolla – Pensare altro è troppo complicato;

Cinema Teatro: 2018 da non fare – Comizio 09/09/2023 – Copia – Incolla Scionti; etc. etc. ad oltranza;

Pozzo Uliveto: intanto dico che li ho fatti io – in verità Copia – Taglia – Incolla – Taglia – Canc – Ripristina – Progetto Scionti;

Progetto dissesto idrogeologico: intanto dico che li ho fatti io – in verità Copia – Taglia – Incolla – Ripristina – Progetti Scionti;

Progetto Circonvallazione: Copia – Taglia – Incolla – Ripristina – Progetto Scionti;

Ufficio legale: ritorno al passato (1997/2006) – spese alle stelle!

Manifestazioni: ritorno al passato e soprattutto (1997/2006) spese senza controllo!

Cinque assessori, di cui uno con delega di vicesindaco manutentore e addetto alla comunicazione personale per le campagne elettorali future, tutti concentrati ognuno per…???? Per le deleghe di competenza…???? Magari! Cercasi disperatamente!

Sarebbe stato troppo democratico e civile pensare che il compenso di cui ognuno di essi dispone, avrebbe dato anche la giusta riconoscenza alle deleghe assegnategli. Purtroppo oggi riscontriamo in ognuno di loro l’assenza totale di programmazione, forse per poca fiducia del sindaco, forse per mancato patos con gli uffici o forse e soprattutto per mancato senso di responsabilità nei confronti dei cittadini, oppure, non vogliamo crederci, ma sospettiamo si tratti di un caso comunissimo di pura e semplice incompetenza!

Caro Principe non ci resta che augurarti, come da protocollo, il più sincero benvenuto.

Ci appelliamo al tuo animo caritatevole in favore di tutti i bambini e le bambine della nostra Comunità, affinché tra una prelibatezza e l’altra, intercederai per loro e darai il tuo contributo per la partenza puntuale del servizio di refezione scolastica…… a voi un pranzo a cinque stelle, a loro a cinque plus visto che stanno pagando il tuo confortevole soggiorno!

Taurianova Futura

Fabio Scionti

Raffaella Ferraro

Simone Marafioti