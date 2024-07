L’Associazione Oratoriana GAMI “Isola di Don Peppino” ospiterà dal primo al 3 agosto il campotenda giovani 2024 “Con la musica nel cuore” “RADICI”. Saranno tre giorni intensi, patrocinati dal comune di Polistena che grazie alla musica e al canto faranno incontrare tanti giovani nei locali dell’Isola e all’interno del Salone delle Feste del comune di Polistena.

I ragazzi coinvolti, inoltre, parteciperanno alla seconda edizione del trofeo Street Art Canto e Musica ”Un Cuore con le Ali Memorial Lello Greco” che si terrà il 2 agosto, con la possibilità di vincere delle borse di studio, assegnate dalla giura del Memorial, composta proprio dai Maestri Vessicchio, Pitteri e Carrozza.

Appuntamento importante sarà quello di giorno 1, all’Isola, dove alla presenza del Presidente dell’Associazione Patrizia Napoli, del Sindaco di Polistena Michele Tripodi e del Consigliere Regionale Domenico Giannetta, verrà presentato il progetto strutturale “Isola di Don Peppino” curato dallo studio Dettaglio Design e che vedrà la nascita di un grande centro culturale proprio nei locali dell’Isola situati nella vecchia stazione delle Ferrovie della Calabria. La serata continuerà con la prima battle Art Music InConCorSol InCanto Memorial Lello Greco.

Il 2 agosto si proseguirà con la finalissima della Battle e il 3 nel Salone delle Feste si terrà la la Masteclass seminario su Musica, Canto, Tecnica Vocale, Arrangiamento e Composizione con i Maestri Vessicchio, Pitteri e Carrozza.

“E’ per noi un grande onore ospitare dei personaggi così prestigiosi come i Maestri Vessicchio, Pitteri e Carrozza” dichiara la Presidente dell’Associazione Gami Patrizia Napoli “grandi professionisti, conosciuti dal grande pubblico per la loro partecipazione a importanti produzioni seguite dai giovani e non solo. Un’organizzazione imponente e importante non solo per l’Isola di Do Peppino ma per l’intera città di Polistena che li ospiterà nei prossimi giorni”.

Occhi e orecchie puntati quindi a Polistena dal primo al 3 agosto con uno degli appuntamenti di punta dell’intera estate polistenese.