DI CLEMENTE CORVO

L’associazione LADos sarà presente sabato 4 marzo a Gioia Tauro. Questa associazione è pronta ad avere una fattiva collaborazione con l’amministrazione e le associazioni sul territorio. Oltre alla donazione del sangue, l’associazione si occupa di trasporto con ambulanza per qualsiasi esigenza, supporto per eventi sportivi culturali ecc. possiedono mezzi e personale per qualsiasi esigenza. Sabato saranno a Piazza dell’incontro per la donazione del sangue ed elettrocardiogrammi, per chi fosse interessato e per chi vorrà ulteriori informazioni può recarsi sul posto e chiedere tutte le informazioni necessarie.