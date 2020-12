L’Assemblea dei Sindaci dell’Associazione dei Comuni “Città della Piana”, riunitasi in data 21.12.2020, ha deliberato la volontà di richiedere il rinvio delle elezioni della Città Metropolitana previste per il 24 gennaio e delle elezioni regionali in programma per il 14 febbraio.

I Sindaci hanno espresso l’auspicio che il Sindaco metropolitano e la Regione Calabria valutino attentamente tutte le implicazioni connesse allo svolgimento delle operazioni elettorali in un periodo in cui l’intero territorio è alle prese con una pesante crisi pandemica.

I primi cittadini sono particolarmente impegnati a vigilare sul rispetto dei protocolli necessari a tutela della salute pubblica e sono obbligati ad emettere costantemente provvedimenti che limitano la libera circolazione ed il normale esercizio delle attività.

Diventa complicato conciliare questi comportamenti con tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per prepararsi adeguatamente ai due appuntamenti.

E’ necessario attivarsi per la raccolta delle firme come per la sottoscrizione delle accettazioni delle candidature, coinvolgendo e mobilitando un numero rilevante di persone, in un periodo in cui si chiede ai cittadini di limitare all’indispensabile la mobilità.

I Sindaci della “Città degli Ulivi” ritengono necessaria una riflessione in merito per addivenire ad una decisione condivisa nel superiore interesse delle comunità rappresentate.