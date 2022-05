L’Associazione “Città degli Ulivi” recepisce con comprensibile soddisfazione l’ennesimo riconoscimento attribuito a giovani della nostra comunità.

La diciassettenne gioiese Swamy Rotolo, insignita del premio David di Donatello quale migliore attrice protagonista nel film “A Chiara”, è una evidente dimostrazione che il talento viene premiato a qualunque latitudine e che le espressioni artistiche del nostro territorio reggono il confronto con chiunque.

Il prestigioso successo conseguito da Swamy Rotolo pone la nostra giovane concittadina tra i nomi emergenti del cinema italiano, creando i migliori presupposti per una carriera ricca di soddisfazioni.

L’Associazione auspica che il David di Donatello, premio molto ambito in campo artistico, possa essere solo la prima tappa di un percorso professionale che certamente proietterà l’attrice gioiese verso successi sempre più rilevanti.

A Swamy Rotolo l’unanime apprezzamento per aver ancora una volta proiettato, a livello internazionale, un’immagine altamente positiva del comprensorio della Piana a dimostrazione che le capacità e il talento dei nostri giovani non conoscono confini territoriali.

Siamo certi che la giovane Swamy, vera eccellenza nel campo dell’arte e dello spettacolo, sarà per molti anni un esempio positivo e ricoprirà orgogliosamente il ruolo di ambasciatrice della calabresità in tutto il mondo.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Francesco Cosentino Giuseppe Zampogna