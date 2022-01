L’Associazione “Città degli Ulivi” esprime vicinanza e solidarietà al Sindaco Rosario Sergi e a tutta la comunità di Platì per il grave atto intimidatorio subito con l’incendio del portone di ingresso della sede municipale.

Al primo cittadino e all’intera comunità il sostegno pieno e incondizionato per il vile attacco nella consapevolezza che questi episodi di violenza non devono ostacolare il percorso di legalità e tutela del diritto che Platì sta costruendo.

I Sindaci della “Città degli Ulivi” esprimono completa fiducia nell’operato degli organi inquirenti e giudiziari, i quali sapranno fare piena luce sui fatti accaduti, che non ostacoleranno la crescita civile e democratica dei cittadini di Platì.

Il Sindaco Rosario Sergi e la sua comunità non devono sentirsi soli perché possono contare sul sostegno delle istituzioni e della parte sana della società civile calabrese, accomunate dallo sforzo di vincere questa lotta contro forze oscure che non potranno mai prevalere su una preponderante maggioranza di persone perbene.