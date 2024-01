L’Associazione “Città degli Ulivi” esprime grande apprezzamento per il traguardo raggiunto dal Comune di Taurianova che è stato ammesso tra le 5 candidature che si contenderanno la proclamazione a “Capitale italiana del Libro 2024”.

Si tratta di un importante e prestigioso riconoscimento che premia la validità del lavoro svolto dalla civica amministrazione taurianovese e testimonia sulla qualità del progetto culturale predisposto, con il pieno coinvolgimento di istituzioni scolastiche, associazioni, operatori del settore.

I Sindaci della “Città degli Ulivi” sosterranno la candidatura di Taurianova, nella consapevolezza che il progetto consentirà di puntare alla valorizzazione della lettura quale presupposto essenziale per una crescita culturale delle nostre comunità, fondata sugli elementi identitari, in un’ottica di coesione territoriale con la creazione di una rete comprensoriale.

Accanto alla soddisfazione l’auspicio che la decisione finale del Ministero possa premiare gli sforzi del Comune di Taurianova designandolo “Capitale italiana del Libro 2024” e gratificando così il grande lavoro predisposto dalla collettività nel suo complesso.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Marco Caruso Michele Conia