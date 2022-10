È un momento molto difficile per molte attività commerciali. L’aumento del gas e dell’energia elettrica insieme al caro prezzi rende ogni giorno sempre più difficile il lavoro di molte attività ormai con le spalle al muro e con grandi difficoltà.

Proprio per questo ha destato molta ammirazione il post pubblicato sui social network, su Facebook e su Instagram, dalla rinomata e pluripremiata Antica Gelateria Fortino di Cariati, in provincia di Cosenza: «Anche questa stagione estiva è finita ed anche quest’anno siete stati tantissimi. Grazie. La Famiglia Fortino vi ringrazia tutti: uno per uno. A noi non è andata bene come negli anni scorsi. Però questo lo sapevamo già. Il caro bolletta (energia elettrica in particolare), e l’aumento del costo di un po’ tutti i prodotti ha colpito anche le nostre attività. Però non abbiamo voluto alzare i prezzi dei nostri gelati neanche di un centesimo: è stata una nostra scelta precisa. Perché noi non dimentichiamo chi sceglie la nostra Gelateria ormai da anni e pensiamo che a volte tocca anche a noi dare qualcosa ai nostri clienti. Noi abbiamo potuto farlo e l’abbiamo voluto fare anche se è stato davvero molto difficile. L’abbiamo fatto con il cuore e speriamo che tutti voi possiate apprezzarlo. Speriamo, inoltre, di poter continuare a mantenere inalterati i nostri prezzi senza aumenti ma, soprattutto, speriamo che tutto questo possa finire presto… Buona vita a tutti da parte nostra e, soprattutto, grazie di cuore a tutti voi».

Centinaia i commenti ottenuti dai molti cittadini di tutta Italia che hanno compreso, condiviso ed apprezzato il gesto e lo spirito che ha animato l’Antica Gelateria Fortino oggi è diretta dalla terza generazione di maestri gelatieri: giovani capaci e laboriosi ma anche capaci di scelte che nascono dalla passione per il proprio lavoro e dall’amore per i propri clienti.

La “scelta precisa” della Famiglia Fortino è stata voluta per dare qualcosa ai propri clienti. “Noi abbiamo potuto farlo e l’abbiamo voluto fare anche se è stato davvero molto difficile”, è riportato nel post pubblicato sulla pagina Facebook della Gelateria, “e speriamo di poter continuare a mantenere inalterati i nostri prezzi senza aumenti”.

Il post in medo di una settimana è divenuto virale ottenendo risultati sorprendenti: oltre 9.000.000 di persone hanno visualizzato il post; di questi 37.650 hanno espresso un Like (o “mi piace”), i 1.948 i commenti e 857 le condivisioni. Centinaia, inoltre, i messaggi di apprezzamenti inviati da tantissimi utenti alla Gelateria Fortino che in queste ultime ore naturalmente sta avendo grande difficoltà a rispondere a tutti.

Il Maestro Gelatiere Luigi Fortino, socio iscritto all’Associazione Calabria Excellent e titolare dell’Antica Gelateria Fortino di Cariati spiega che «la scelta di non aumentare i prezzi è nata all’inizio dell’estate. Noi sapevamo a cosa andavamo incontro ma l’abbiamo fatto ugualmente. A fine stagione abbiamo deciso di renderlo noto anche per salutare i tanti turisti che questa estate sono venuti a farci visita per gustare il nostro gelato ma non immaginavamo mai e poi mai che potesse accadere qualcosa di simile. C’è gente che ci chiama da tutta Italia per complimentarsi con noi e questo è anche significativo del momento che stiamo vivendo: il caro bollette ed il caro prezzi è divenuto ormai per tante imprese, compreso la nostra, insostenibile. Speriamo nel nuovo Governo».

Nel pomeriggio di oggi, il presidente dell’Associazione Calabria Excellent Fabio Pugliese ha voluto consegnare un riconoscimento all’Antica Gelateria Fortino «poiché nonostante il caro prezzi ed il caro bollette questa estate ha assunto una scelta precisa: non alzare i prezzi per residenti e turisti. Questa non è stata una scelta facile e, se le cose dovessero continuare così, non è sicuro se riusciranno a continuare a non aumentare i prezzi del gelato. Però, intanto, questa estate l’hanno fatto ed hanno scelto di farlo per dare qualcosa ai turisti ed ai residenti. Complimenti, quindi, alla Famiglia Fortino che, attraverso un bel gesto, hanno scritto una bella pagina raccontando una attività che in Calabria rappresenta da tempo una eccellenza e che anno dopo anno diventa sempre di più un vero fiore all’occhiello della nostra regione».