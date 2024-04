Di Clemente Corvo

L’Associazione agricoltori calabresi nel mondo, presieduta da Massimo Cananzi, organizza la 4^ edizione della Fiera campionaria dei prodotti tipici calabresi, attrezzature per l’agricoltura, animali e mezzi d’opera. Verrà allestita in contrada Macchi (alle spalle della chiesa San Gaetano Catanoso) a Gioia Tauro. Ogni sera dal 27 aprile al 1 maggio ci saranno esposizioni, degustazioni, sagre, attrazioni per bambini e spettacoli musicali. Nell’ampia superficie della Fiera verranno esposti anche mezzi agricoli, meccanici e industriali, con molteplici dimostrazioni.

L’obiettivo della Fiera è di promuovere i prodotti tipici calabresi e dare visibilità e attirare l’attenzione sul territorio e fare rete.

Il programma è il seguente:

27 aprile ore 11:00 inaugurazione: interverranno prof Giuseppe Arnone presidente della fondazione italiani in Europa;

Pierpaolo Zavettieri sindaco di Roghudi- presidente dell’Associazione dei comuni dell’area grecanica;

Il sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio e il vicesindaco la dottoressa Moliterno.

Attrazioni per bambini con passeggiata su pony a cura della scuderia Starace di Gioia Tauro.

Ore 19:30 cena con tris di primi (il trionfo dei tre moschettieri: maccheroncini con ragù di agnello; penne con olive, capperi, e tonno; scialatelli con funghi porcini)

Degustazione di salumi e formaggi, panino, acqua e vino con contributo di € 10 prezzo ridotto per bambini e gruppi di persone.

Ore 22:00 Cecè Barretta in concerto.

28 aprile attrazione per bambini con passeggiate su pony a cura della scuderia Starace di Gioia Tauro.

Ore 19:30 cena con fileja alla contadina con carne tritata, salame, uova sode straccetti di maiale; degustazione di salumi e formaggi, panini, acqua e vino con contributo di €10, prezzo ridotto per bambini e gruppi di persone.

29 aprile attrazioni per bambini con passeggiata su pony a cura della scuderia Starace di Gioia Tauro.

Ore 19:30 cena con maccheroni del pastore con ricotta fresca, pecorino e salsiccia;

Degustazione di salumi e formaggi, panino, acqua e vino con contributo di euro 10 prezzo ridotto per bambini e gruppi di persone.

Ore 22:00 concerto dei Beat 90’s.

30 aprile attrazioni per bambini con passeggiate su pony a cura della scuderia Starace di Gioia Tauro.

Ore 19:30 cena fileja alla contadina con carne tritata, salame, uova sode straccetti di maiale;

Degustazione di salumi e formaggi, panino, acqua e vino con contributo di euro 10 prezzo ridotto per bambini e gruppi di persone.

1maggio attrazione per bambini con passeggiata su pony a cura della scuderia Starace di Gioia Tauro.

Ore 19:30 cena con tris di primi (il trionfo dei tre moschettieri: maccheroncini con ragù di agnello; penne con olive, capperi e tonno; scialatielli con funghi porcini).

Degustazione di salumi e formaggi,panino, acqua e vino con contributo di 10€ prezzo ridotto per bambini e gruppi di persone

Ore 22:00 Povia in concerto