Oggi si celebra in tutto il Mondo la giornata dedicata alle persone con disabilità.

In Calabria abbiamo molti diversamente abili che trovano mille difficoltà ad affrontare la vita quotidiana.

Oggi il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affermato che: “l’inclusione delle persone con disabilità è banco di prova della piena affermazione dei diritti umani”.

Diritti che purtroppo vengono negati, nonostante la presenza di leggi che spesso non vengono rispettate e tagliano fuori dal mondo del lavoro queste persone. Non dimentichiamoci, inoltre, la presenza in molte strutture pubbliche di notevoli barriere architettoniche che ne rendono difficile l’accesso.

Concordo inoltre con il pensiero di Papa Francesco: “bisogna superare barriere fisiche e pregiudizi, gli slogan non bastano.”

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che si impegnano per le persone con disabilità: le associazioni, le istituzioni, i volontari, ma soprattutto ai tantissimi genitori che si impegnano e dedicano la loro vita ai figli con disabilità. A tutti loro va il nostro rispetto.

Come neo assessore regionale alle politiche sociali sento il dovere morale e civile di fare tutto il possibile per migliorare la qualità di vita di queste persone.