DI CLEMENTE CORVO

Anche questa settimana continuiamo nel dare spazio ad una delle squadre partecipanti al campionato di seconda categoria girone E.

Lo facciamo questa settimana con il presidente del Saline Joniche Serio Gabriele, al quale abbiamo chiesto di rappresentarci la propria associazione.

” La nostra associazione ASD SALINE JONICHE Calcio, lo stesso ci ha riferito, si trova nel Comune di Montebello Jonico in provincia di Reggio Calabria, precisamente nella frazione di Saline Joniche. Fondata nel 2019 per abbracciare e dare continuità ad un settore giovanile costituito nel 2005 e fiore all’occhiello dell’intera area grecanica, dove in questi anni ha dato la possibilità a tanti giovani di poter esordire in categorie anche professionistiche.



Ad oggi la nostra associazione, una delle più importanti e attive sul territorio, vanta la media di 130 iscritti circa tra settore giovanile e prima squadra”.

Il vostro obiettivo è quello di aggregare tanti ragazzi e dare loro un punto di riferimento sociale?.

” Negli anni si sono susseguiti diversi dirigenti che hanno cambiato la denominazione sociale dell’ Associazione, costituito nuove società,

ma con l’obiettivo comune e primario di dare l’opportunità ai bambini e ragazzi del nostro paese e dei comuni limitrofi di avere un punto di riferimento dove poter svolgere questo bellissimo sport chiamato Calcio. Per noi lo sport è sociale dovendo svolgere un ruolo educativo e formativo in primis, fondamentale per cui il settore giovanile è stato denominato “SCUOLA CALCIO”, scuola di vita prima di tutto .

Com’è composta la gestione del vostro settore giovanile?

” LA GESTIONE DEL NOSTRO SETTORE GIOVANILE SCUOLA CALCIO È COSÌ COMPOSTA:

I DUE DIRIGENTI RESPONSABILI IL SIGNOR CHIRICO FRANCESCO E LA SIGNORA SCOLLICA NICOLETTA, CON ISTRUTTORI DI LIVELLO IMPORTANTE MUNITI DI PATENTINO FIGC CHE SONO FOTI GIUSEPPE E ZAMPAGLIONE DOMENICO INSIEME AI DUE COLLABORATORI IANNO’ NATALE E PALUMBO GABRIELE”.

Negli anni avete raggiunto traguardi molto importanti li vogliamo ricordare?

” NEGLI ANNI VANNO RICORDATI TRAGUARDI DI GRANDE PRESTIGIO SPORTIVO RAGGIUNTI A LIVELLO NAZIONALE QUALI CAMPIONI D’ITALIA UNDER 14 CALCIO A 5 COMITATO CSI NEL LUGLIO 2014 ( LIGNANO SABBIADORO UDINE ) E BEN 3 VOLTE VICE CAMPIONI D ITALIA OLTRE AD ALTRETTANTE AFFERMAZIONI E VITTORIE A LIVELLO PROVINCIALE E REGIONALE, MOTIVO PER NOI TUTTI DI GRANDE ORGOGLIO…!!!”

Quali sono le ambizioni della vostra società per il campionato 2023-24?

” Le ambizioni di questa nuova società sono quelle di fare un campionato all’altezza della gruppo creato. Al momento non ci poniamo limiti”.

Quest’anno avete rinforzato notevolmente il vostro organico

” Rispetto allo scorso anno abbiamo un organico di giocatori molto piu strutturato, avendo avuto la possibilità di portare in rosa 10 nuovi innesti tutti provenienti da categorie superiori” .

Avete ampliato anche la guida tecnica del settore giovanile?

” Si, abbiamo Ampliato anche

Il settore tecnico composto da Mister Foti Giuseppe alla sua prima esperienza in panchina ma che solo fino a qualche anno fa é stato premiato come miglior giocatore di eccellenza con la maglia del Bocale Calcio. Abbiamo la fortuna di avere anche Mister Stillitano Antonio, anche lui Grande Professionista e molto conosciuto nell ‘ ambiente per le sue doti tecniche e umane, che da anni sostiene con grande amore e tanto entusiasmo il nostro progetto” .

L’organigramma societario ha avuto nuovi ingressi?

“Anche l’ organigramma societario ha riscontrato 6 nuovi ingressi, che subito dopo aver esposto il nuovo progetto hanno da subito accettato con grande voglia di mettersi in gioco con tanto entusiasmo”.

La nostra nuova dirigenza è così composta:

Presidente Serio Gabriele Francesco

Vice presidente Calabro’ Luca

Vice presidente Claudio Familiari

Segretario Eugenio Benedetto

Tesoriere Francesca Stillittano

Consigliere Cotrupi Domenico

Consigliere TRIPODI Domenico

Dirigente Principato Antonio

Dirigente Avv Primcipato Gianluca

Dirigente Cogliandro Paolo

Dirigente Antonio Araniti

Dirigente Mallimaci Domenico

Dirigente Avv Mafrici Bruno

In questi anni abbiamo lavorato molto bene sul territorio sia a livello calcistico che sociale, coinvolgendo l’intera popolazione e avvicinandola tantissimo alla squadra, tanto da poter contare sul supporto di un centinaio di tifosi presenti alle partite svolte fra le mura domestiche “.

Avete sponsor che vi sostengono economicamente?

” Abbiamo anche la fortuna di avere il supporto da parte di diversi sponsor non solo della provincia di Reggio Calabria ma anche del nord Italia che stanno investendo tanto nel nostro progetto e ci danno la possibilità di portare la nostra squadra ad essere conosciuta in Italia e oltre, poiché ci fanno conoscere tramite i loro social e i loro canali mediatici a livello nazionale, quindi per noi società e paese è motivo di grande soddisfazione ed orgoglio essere rappresentati a livello nazionale dai nostri sponsor stessi” .

La amministrazione comunale vi dà supporto?

” L’amministrazione locale è molto vicina alla nostra associazione.

Ci è stata concessa la gestione dell’ impianto sportivo sul quale è in piedi un progetto per poter regalare a tutti i nostri ragazzi la possibilità di giocare su un manto erboso” .