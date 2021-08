RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Mi chiamo Stefano Porto, nome d’arte noto cantante neomelodico nel quartiere di via Popilia a Cosenza dove mi trovo in detenzione domiciliare dal 16 agosto 2021 con una pena da scontare di 1 anno e 6 mesi di reati commessi dal 2013 al 2017 di estorsione e minacce fino a poco tempo fa facevo serate nei lidi della regione e specialmente nel quartiere di via Popilia oltre ad altri già programmate. .. faccio parte di un agenzia nota in Calabria. Con parentele con nomi noti nel quartiere del cosentino. Io dico che da ragazzo di strada per fame ho sbagliato e sto pagando nel momento buono mi hanno chiuso adesso dovrò scontare la mia pena! un appello voglio fare ai ragazzi di strada di non sbagliare e alle amministrazioni di dare una mano a chi non ha un lavoro a chi non ha da mangiare a casa e soprattutto ad aiutare i ragazzi e famiglie di strada in modo tale di non commettere reati la fame è una brutta bestia!