L’APPELLO DEL CONSIGLIERE BARBERIO PER LA SALVAGUARDIA DELLA PINETA DI GIOVINO IN VISTA DI FERRAGOSTO

Uno sforzo organizzativo congiunto a tutela della pineta di Giovino in vista di Ferragosto. A chiederlo, con un invito rivolto agli assessori alla Sicurezza urbana, Marinella Giordano e all’Ambiente, Aldo Casalinuovo, è Antonio Barberio, consigliere comunale eletto nella lista “Catanzaro al Centro”.

“Anche quest’anno, come di consueto – spiega Barberio – a cavallo di Ferragosto, che ricade in coda al prossimo weekend, è abbastanza prevedibile che la gente si organizzi per il tradizionale picnic in pineta. Niente di male, ovviamente, ma occorrono le opportune contromisure per tutelare il nostro polmone verde sul mare. Gli anni scorsi, ci hanno restituito la solita desolante cartolina: all’indomani dei fine settimana lo scenario in pineta non era certamente confortante. Il rischio è di ritrovarsi con cumuli di rifiuti abbandonati o addirittura con barbecue che, in assenza di aree dedicate, è espressamente vietato allestire. Da qui – conclude Barberio – il mio invito agli assessori Giordano e Casalinuovo affinché, negli ambiti delle rispettive competenze, garantiscano l’opportuno monitoraggio di ciò che accade in pineta, sperando che la presenza degli operatori ecologici e della polizia municipale serva da deterrente nei confronti di chi ancora non avesse ben compreso che dei beni pubblici è sacrosanto fruirne senza però compiere attentati alla natura”.