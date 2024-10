Che la materia sia ostica, sul come fronteggiare la PSA nella nostra regione è un fatto acclarato, ma pensare di combattere la stessa limitando la caccia al cinghiale certamente non favorisce questo processo, perché PSA e depopolamento vanno a braccetto. Impedire ai cinghialai e ai selecontrollori di non effettuare il prelievo sicuramente non aiuta la causa. Anche il mondo agricolo non gioisce su questa Ordinanza, comprendendo che venendo a mancare la pressione venatoria su questo ungulato, il problema si amplificherà. Dopo aver sentito anche i colleghi della Cinofilia Calabria, questo è quanto dichiara il vice Presidente Nazionale ANUU Migratoristi, Giorgio Panuccio: aggiungerei inoltre che l’Ordinanza n. 5/2024 in materia, emessa dal nuovo Commissario Filippini è anche poco chiara e, in alcuni punti, anche di dubbia interpretazione, se è vero come è vero che su la stessa in questi giorni si è sentito tutto e il contrario di tutto. E’ da tempo che sosteniamo che si attivino presso gli ATC della nostra provincia i centri di raccolta dei cinghiali abbattuti, ma fino ad oggi non se ne vede nemmeno l’ombra, registriamo di contro invece che l’ATC RC1 ha preferito spendere ingenti risorse per inutili ripopolamenti di fagiani, dei quali oggi non c’è nemmeno l’ombra sul territorio, atteso che quest’ultimi sono stati liberati colpevolmente nello scorso luglio, con temperature vicine ai 40 gradi, insomma un insuccesso annunciato; a suo tempo l’Anuu Migratoristi, fu la sola Associazione venatoria tra i presenti nel Comitato ATC RC1 che votò contro questo ripopolamento vero spreco di risorse dei cacciatori. Oggi quelle risorse si sarebbero utilmente potute spendere per realizzare i centri di raccolta dei cinghiali abbattuti di cui si sente urgente bisogno e che ancora purtroppo mancano.