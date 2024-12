L’Associazione Nazionale imprenditori artigiani e commercianti a tutela degli ambulanti, rappresentata dal Presidente Antonino Corica, dal Presidente onorario Bruno Corica, dal Vice Presidente Antonio Cavallaro e dal Segretario Domenico Panaia rafforza sempre più la propria presenza sul territorio.

Tante le iniziative promosse e gli interventi effettuati nei vari Comuni per tutelare gli Ambulanti, dando voce ad una categoria che vive un periodo storico negativo già da tanto tempo, causato oltre che dal COVID da altri fattori ,tra i quali la grande distribuzione, i grandi negozi cinesi e la vendita online.

Il commercio ambulante, sostiene il Presidente, rappresenta uno dei lavori più antichi, dai mercati nasce il commercio, le istituzioni sono tenute a tutelare tutto questo, poiché oltre ad offrire un servizio alla comunità, il mercato, come le fiere, è fonte attrattiva di turismo per la Calabria.

Infine, aggiunge il Presidente, ringrazio a nome del Direttivo, tutti gli Ambulanti che credono in questo gruppo ormai operativo sul territorio da quasi 5 anni .