L’ANCADIC informa che intorno alle ore 16,30 dello scorso 25 dicembre 2022 si è registrato sulla Ss 106 alla chilometrica.18+II di Lazzaro l’ennesimo incidente stradale con quattro feriti.

Non si hanno elementi utili circa la dinamica dell’incidente, le cause sono in corso di accertamento. Per quanto si è saputo sul luogo un’auto Land Rover che marciava in direzione Nord, giunta all’altezza del chilometro 18+II ha invaso la corsia sud finendo la corsa a cavallo dello spartitraffico di cemento che divide la Ss 106 dalla parallela strada statale dopo aver demolito la testata terminale dello stesso e porzione di guard rail situati a margine della carreggiata della Ss 106 direzione Reggio/Taranto,

E’ stato necessario l’intervento di due ambulanze che dopo le prime cure prestate sul posto dal personale medico ai quattro feriti hanno provveduto a trasportarli presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria – GOM. Intervenuti anche agenti dei Carabinieri e della Polizia stradale che hanno rilevato l’incidente. Un carro attrezzi ha provveduto al trasferimento e ricovero del veicolo incidentato in apposito locale. Non si hanno ulteriori e più precise notizie.

Anche in questo caso fortunatamente al momento dell’impatto non giungevano veicoli nella corsia Sud e non vi era transito veicolare e ciclopedonale in uscita dalla succitata adiacente strada statale.

L’ANCADIC sottolinea nuovamente che si tratta di situazioni di pericolo in questo tratto di Ss 106 che si materializzano con gli incidenti stradali anche mortali che risultano numerosi e frequenti.

L’incidente di cui trattasi fa seguito a una lunga serie di eventi i quali, nonostante siano causati, nella maggior parte dei casi, da una guida scorretta, così come riferito nei rapporti di polzia stradale al richiedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denunciano tuttavia l’esigenza di interventi diretti a ridurre il livello di pericolosità della strada.

L’ANCADIC rinnova la richiesta di messa in sicurezza con urgenza del tratto viario in questione compreso tra la rotatoria di Motta Sg e la rotatoria di Lazzaro Nord nel quale tratto insiste il pericoloso bivio stazione ferroviaria.

Per gli urgenti provvedimenti di competenza l’ANCADIC ha interessato gli Organi di Governo nazionale, le articolazioni dell’ANAS, il Presidente della Regione Calabria, il Prefetto della Provincia di Reggio Calabria, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Comune di Motta San Giovanni, la polizia municipale di Motta SG.

