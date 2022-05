DI CLEMENTE CORVO

Finalmente gli Impianti Sportivi Comunali siti in Via Rimembranze ed in Via Contrada Lacchi hanno la DENOMINAZIONE UFFICIALE . Degli stessi si era reso promotore nei mesi scorsi il Consigliere di Maggioranza Enzo Filippone.

Infatti, la Giunta del Sindaco ALDO ALESSIO ha concluso l’iter relativo all’Intitolazione degli Impianti Sportivi Comunali, siti in Via Rimembranze ed in contrada Lacchi. La Giunta Comunale con atto numero 63 del 12 – 04 – 22 Ha deliberato l’Intitolazione del Campo Polivalente Comunale sito in Contrada Lacchi alla memoria di PASQUALE STANGANELLI deceduto il ( 09 – 11 – 2008) e nella stessa seduta, mediante successivo atto numero 64 ha, altresì, deliberato l’Intitolazione del Campo Sportivo Comunale sito alla Via Rimembranze alla memoria di CESARE GIORDANO deceduto il ( 05 – 06 – 56). Le stesse deliberazioni sono state tempestivamente pubblicate all’albo Pretorio dell’ente, dove sono a tutt’oggi liberamente consultabili a chiunque. Le stesse deliberazioni sono state, inoltre, trasmesse alla Prefettura di Reggio Calabria, per opportune conoscenze, la quale risponde con nota acquisita al protocollo numero 147 78 del 12 – 05 -22. Viste le deliberazioni in data 12 – 04 – 22 e le successive pubblicazioni relativamente alle Intitolazioni di cui si tratta. L’attività della Commissione Toponomastica Presieduta dalla Dott. Carmen Moliterno, Vice Sindaco del Comune di Gioia Tauro si é proficuamente conclusa, come del pari é anche conclusa l’attività della Giunta Comunale, avendo entrambi gli organi espletato gli adempimenti di rispettive competenze.