Trovato questa mattina il corpo senza vita di un uomo sulla spiaggia in località Marinella a Lamezia Terme. Il cadavere, di cui non si conoscono ancora le generalità, giaceva vicino ad un’imbarcazione. A dare l’allarme alcuni bagnanti che si trovavano sul posto, subito dopo l’intervento della Polizia e della Guardia Costiera. In corso le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.