Oggi 25 gennaio presso la sala Consiliare del comune di Lamezia Terme sarà presentato il meeting: ” Coltivare il futuro”, quattro giorni dedicati all’ agroalimentare e alle sfide che l’agricoltura dovrà sostenere nel prossimo futuro in termini di innovazione digitale, tutela della biodiversità, sostenibilità ambientale .

L’ideatore e direttore del portale Agrintour.it ,dott. Eugenio Mercuri, illustrerà i temi che si tratterranno in questa full immersion sull’ agricoltura e le possibili connessioni e di internazionalizzazione di uno dei settori trainanti dell’ Economia Calabrese.

Saranno presenti:

– Paolo Mascaro ( Sindaco di Lamezia Terme)

– Antonello Bevilacqua ( vice Sindaco di Lamezia Terme)

– Leopoldo Chieffallo ( Presidente Lamezia Europa)

– Maria G. Milone

( Rappresentante CIA)

Vittorio Caminiti ( Direttore Accademia del bergamotto,Museo del cibo)

– i rappresentanti di Casa Calabria International ( Canada e Australia)

-Salvatore Paone ( Sindaco di Maida)

-Michelino Chiodo ( Sindaco di Soveria Mannelli)

– Mario Maiorana ( Presidente Nazionale MIVA)

– Franco Aceto ( Presidente Coldiretti Calabria)

-Franco Lucia ( ex presidente Fieragricola Lamezia)

– Gianluca Gallo ( Assessore Regionale All Agricoltura).

A fare gli onori di casa il presidente del Consiglio Comunale di Lamezia Giancarlo Nicotera.

Moderatore Ugo Floro.