Lamezia Terme ha la sua prima squadra di Padel Femminile, “La Casa del Padel” di Davide Ventura, che disputerà per la prima volta il campionato di Serie D, e questo è un grande motivo di orgoglio per tutte le giocatrici.

Dopo l’incontro di domenica scorsa a Crotone, sabato 17 giugno alle ore 10.00, si disputerà il primo incontro in casa presso il Circolo Tennis “Cool Bay” della Marinella contro la “Crotone Accademy”.

Le lametine, capitanate da Lucia Alessandra Cittadino, sono felicissime di essere riuscite a creare una squadra molto affiatata ed armoniosa che vede la partecipazione di Giuseppina Amendola, Concita Amendola, Giorgia Cittadino, Rosaria Colangelo, Maria Concetta Cristiano, Antonella Galati, Valentina Liparota, Daniela Piraina, Maria Grazia Vaccaro.

Le organizzatrici, tutte donne sportive ed appassionate di Padel, sperano di portare avanti il nome della propria città diffondendo la cultura dello sport ma soprattutto della sana e sincera amicizia tra donne.