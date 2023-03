“Anche oggi la maggioranza ha palesato una preoccupante frattura interna ed il consiglio comunale si è tenuto solo grazie al senso di responsabilità dell’opposizione che ha mantenuto il numero legale. Approvata inoltre la nostra mozione sull’istituzione del Garante dei disabili”. A dichiararlo è Mimmo Gianturco, capogruppo di Lamezia Prima Di Tutto, neo gruppo consiliare composto anche da Rosy Rubino.

“Dopo lo squallido teatrino di ieri mattino – continua Gianturco – dove si è palesata una preoccupante frattura interna alla maggioranza consiliare che sostiene il sindaco Mascaro, se in data odierna si è svolto il consiglio comunale, è stato possibile solo grazie al senso di responsabilità dell’opposizione che ha tenuto in aula il numero legale permettendo la discussione e l’approvazione di pratiche importanti come l’adesione del comune di Lamezia Terme ad ArriCal, la nuova autorità rifiuti e risorse idriche regionale, l’acquisto di nuove passerelle spiaggia e nuovi defibrillatori in dotazione per i vigili urbani. La situazione politica in cui si trova la maggioranza consiliare, ha portato addirittura a dover discutere di questi due necessari ma semplicissimi acquisti, approvando la proposta in consiglio comunale, mentre potevano essere già determinati in giunta o dal dirigente di settore”.

“E’ in atto una crisi politica all’interno della maggioranza – evidenzia Gianturco – uno scollamento fra giunta comunale e sindaco con gran parte dei suoi consiglieri per la quale è opportuno che Paolo Mascaro ne prenda consapevolezza prima possibile e faccia una profonda verifica politica al fine di certificare se vi è la possibilità di portare avanti o meno questa disastrosa amministrazione comunale”.

“Infine – conclude Gianturco – esprimo la mia sincera soddisfazione per l’approvazione all’unanimità dei presenti della nostra proposta per istituire la figura del Garante dei disabili che avrà il compito di concretizzare i principi per la realizzazione di una reale inclusione sociale dei nostri concittadini con disabilità. Nei prossimi giorni nell’apposita commissione consiliare permanente, formalizzeremo l’iter formale. Voglio ringraziare la collega Rosy Rubino per il supporto fornito nell’elaborazione di questa mozione e tutto il consiglio comunale per aver dimostrato ancora una volta una forte sensibilità approvando il documento in maniera unitaria proprio nella giornata mondiale della Sindrome di Down lanciando un messaggio di solidarietà importantissimo”.