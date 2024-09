Apprendo dalla stampa di questi giorni che nel corso della Festa dell’Unità di Taverna si sarebbe, finalmente, deciso di affrontare la situazione ormai incancrenita del Pd lametino.

Nicola Irto avrebbe dunque, sostanzialmente, deciso di “commissariare” il Pd lametino che, ricordo a tutti, ha nella persona di Gennarino Masi, un segretario cittadino legittimamente eletto. Ma siccome i dirigenti del Pd locale, per esperienza personale, quando perdono la partita scappano con il pallone in mano, ecco dunque che si è fatto di tutto per paralizzare l’attività del segretario impedendogli di lavorare. Veniamo alla cronaca di questi giorni. Irto, preso atto dell’incapacità della classe dirigente lametina di autogovernarsi, ha deciso dunque di nominare un coordinamento di “saggi” che dovrebbe accompagnare il centrosinistra alle prossime elezioni. Ha dunque nominato sostanzialmente 4 “amministratori di sostegno” che dovrebbero portarci a vincere le prossime elezioni amministrative.

Considerato che uno dei 4 saggi è stato candidato ed eletto con Mascaro nel 2015 e successivamente è stato candidato alle Regionali con il centrodestra, e che tanti iscritti al Pd che ho visto nella foto del comunicato del Pd hanno votato senza ombra di smentita consiglieri comunali eletti nelle fila di Mascaro, sarei portata a dire che la sedia di questo istituendo tavolo del centrosinistra la troverei sicuramente poco comoda e non confacente alla mia coerenza ed idea di fare politica.

Detto ciò continuo a coltivare l’idea che un’alternativa alle destre sia possibile, necessaria ed ineludibile, per difendere il nostro territorio dalle inaccettabili spoliazioni che il centrodestra sta facendo a Lamezia ed al nostro territorio; mi riferisco alla Sacal, per arrivare alla sanità, all’area industriale, al mare. Non mi sento dunque di fare mancare il mio sostegno e contributo al centrosinistra lametino, come d’altronde ho sempre fatto quando mi è stato richiesto.

Solo uniti si può vincere e, sinceramente, visto l’immobilismo della giunta Mascaro e dei consiglieri che la sostengono, perdere le prossime elezioni sarebbe veramente un errore imperdonabile ed inaccettabile.