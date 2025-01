Di GiLar

Il maltempo non dà tregua, persiste in tutta la Calabria e si registrano molti disagi anche nei centri urbani con alberi caduti per il forte vento che sta colpendo la Regione, tant’è che la Protezione Civile ha diramato per domani un’allerta di colore Arancione, a differenza della massima allerta odierna che era Rossa, e che si sono visti i suoi effetti, a tratti anche devastanti. Resta alta l’attenzione perché in serata il maltempo sta peggiorando con nubifragi e temporali di forte intensità.

Oggi è stata la netta dimostrazione che le allerte diramate dalla Prociv non dovrebbero essere sottovalutate né sminuite perché le insidie del maltempo sono imprevedibili.

In effetti domani sono previsi venti da “forti a burrasca con rinforzi fino a burrasca forte”.

Diverse strade sono state chiuse come ad esempio nella Piana di Gioia Tauro a causa di alberi caduti hanno invaso la carreggiata, vedi la strada che collega Molochio con Terranova Sappo Minulio. Così come in altre zone della Regione, dove a Longobucco “personale e dei mezzi Anas sulle arterie di competenza e ove necessario, in supporto agli enti territoriali in difficoltà, come nel caso del comune di Longobucco lungo la strada comunale ‘Macrocioli’, per sgombrare l’abbondante neve accumulatasi e garantire la circolazione in relazione alle precipitazioni nevose che da giorni stanno interessando il territorio della provincia di Cosenza”.

Disagi si sono anche verificati durante la circolazione dei treni, a causa del forte vento come lungo la linea “Paola-Sapri” che serve le stazioni del Tirreno cosentino.

Oltre ad allagamenti che hanno interessato diverse zone del Reggino e di altre province della Calabria ed ancora si attendono altre ordinanze di chiusura delle scuole in costante aggiornamento.

Anche per domani in alcuni Comuni sono state emanate delle ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, come a Siderno, Taurianova, Gioia Tauro e in altre province del Catanzarese, Cosentino e Crotonese, anche il sindaco di Vibo Valentia ha emesso un’ordinanza di chiusura delle scuole per domani.

La situazione è costantemente monitorata dalla Protezione Civile calabrese, ma c’è forte allerta per l’evolversi delle condizioni che sembrano in netto peggioramento, ma che sembra che da domani dovrebbe allentare la morsa del maltempo, ma intanto occorre stare attenti negli spostamenti e fare attenzione quando si percorrono alcune strade, e non solo fuori dai centri urbani, ma anche all’interno dove potrebbero esserci alberi ad alto fusto.