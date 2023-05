Dopo la prima riunione politica del febbraio 2022 alla presenza del cardinale patriarca Beshara Rai. Lorenzo Cesa, Vincenzo Speziali e Tajani hanno impresso una accelerazione alla ricomposizione dell’area di centro, le riunioni sono in pieno svolgimento a tutti i livelli, nazionali e regionali con il preciso compito di federatori di quest’area politica. Un progetto che vede impegnate tutte le anime del centro moderato, liberale, riformista e cattolico che milita nel centrodestra. Un progetto ambizioso ma indispensabile per federare il centro politico in vista delle elezioni europee del 2024. In Italia lo schema bipolare destra-sinistra ha messo ai margini negli anni il centro-riformatore della politica italiana. L’occasione giusta per perorare un progetto ambizioso in vista delle elezioni europee con il tentativo di riportare al voto milioni di persone che si sono allontanate dalla partecipazione attiva al voto. D’altronde il meccanismo proporzionale agevola il progetto politico.