La visita del Principe Alberto di Monaco organizzazione impeccabile, peccato per le bottigliette di acqua ai bambini delle scuole…

La visita del Principe Alberto di Monaco a Taurianova organizzata perfettamente quasi in modo maniacale per far capire al sovrano che nella nostra cittadina l’organizzazione è di un livello superiore rispetto ai comuni visitati dal Principe nell’ultimo anno in Calabria. Da questo punto di vista dobbiamo dire che le iniziative sono state organizzate con cura dal sindaco Rocco Biasi. La presenza delle scuole cittadine hanno avuto un peso enorme nella presenza di pubblico nella manifestazione, peccato per aver creato una polemica enorme con i genitori dei bambini per aver lasciato gran parte delle scolaresche senza acqua….a proposito a chi è venuta questa brillante idea? Pur essendo 3 ottobre siamo in piena estate, temperature elevate, caldo soffocante, per i bambini e non solo …avere un goccio d’acqua è fondamentale. Sui social la polemica monta senza risparmiare nessuno. Ma sono semplici particolari…in attesa dei vantaggi economici e di immagine per la nostra cittadina dalla visita del Principe.

