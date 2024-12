La Uil Calabria è orgogliosa di salutare la visita del Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, presso la nostra sede regionale. Un momento di grande rilevanza che conferma l’importanza del dialogo tra le istituzioni e il mondo sindacale, soprattutto in una fase cruciale per il futuro del nostro territorio.

La presenza del Prefetto De Rosa rappresenta un’opportunità significativa per avviare un confronto sui temi centrali per la Calabria: il lavoro, lo sviluppo economico, il contrasto alla disoccupazione, la lotta alle disuguaglianze sociali e la tutela dei diritti dei lavoratori. Insieme, possiamo esplorare soluzioni concrete per affrontare le criticità che affliggono la nostra comunità, ponendo al centro l’obiettivo di una crescita inclusiva e sostenibile.

Durante l’incontro, sono stati illustrati i punti cardine delle battaglie sindacali della Uil Calabria, con particolare attenzione alla necessità di rafforzare le infrastrutture, creare occupazione stabile e tutelare i servizi pubblici essenziali. È stata inoltre un’occasione per ribadire l’impegno della Uil nella promozione di un modello di sviluppo che valorizzi le risorse del territorio, combatta la precarietà e favorisca il miglioramento delle condizioni di vita e lavoro di tutti i cittadini calabresi.

Ringraziamo il Prefetto Castrese De Rosa per la sua sensibilità verso i temi del lavoro e del welfare, che rappresentano il cuore della nostra missione. Siamo convinti che la collaborazione tra il mondo istituzionale e quello sindacale sia il pilastro fondamentale per costruire una Calabria più giusta, moderna e solidale.

La Uil Calabria rinnova il suo impegno a essere una voce autorevole e responsabile al fianco di lavoratori, pensionati e giovani, e si augura che questo incontro rappresenti un ulteriore passo verso un dialogo costruttivo e un’azione comune per il bene della collettività.