Una tragedia sul lavoro con un drammatico incidente avvenuto a Lamezia Terme, dove un uomo di 74 anni, N.F., è morto cadendo dal ponteggio di un’impalcatura alta da sei metri in via Foderaro.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Lamezia Terme e il 118. Trasportato prima in ambulanza e poi elisoccorso dall’Ospedale Pugliese di Catanzaro dove è morto per le gravi conseguenze riportate a seguito della caduta.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.