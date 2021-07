Orgoglio taurianovese qual è Enza Petrilli, campionessa di tiro con l’arco, la quale sarà protagonista alle Paralimpiadi di Tokyo dal 24 agosto al 5 settembre 2021.

A darne la notizia è il direttivo della ASD AIDA sez. di Tiro con l’arco, il quale “è orgoglioso di condividere con tutti una notizia”. E continua, “Felici e commossi per la splendida notizia vogliamo ringraziare lo staff tecnico Fitarco per la fiducia riposta nella nostra atleta”.

E infine un augurio, “A te, cara Enza, non possiamo che augurare tutto quello che il tuo cuore desidera, sicuri che porterai con onore quella maglia che ti sei guadagnata con impegno, passione e sacrificio.

In bocca al lupo Enza, e in bocca al lupo a tutta la squadra azzurra”.

Forza Enza!