Di Pasquale Motta (direttore de https://www.lanovitaonline.it/)

Ritorniamo a parlare del mondo alla rovescia disegnato dal nucleo investigativo dei Carabinieri di Lamezia Terme. Precedentemente lo abbiamo fatto attraverso un blog. L’occasione ci è stata offerta dai clamorosi contenuti che stanno emergendo dal processo Alibante in corso a Lamezia Terme e nel quale stanno venendo fuori strafalcioni investigativi che a ben vedere non erano per niente inaspettati. Ovviamente questo pezzo non si riferisce in maniera generica alla totalità del nucleo investigativo del gruppo carabinieri di Lamezia Terme ma ad una ristretta cerchia che da quasi due decenni sono in servizio in quella funzione e che si lasciano dietro una sequenza di fallimenti eclatanti.

Già il fatto che questi personaggi rimangono in quel ruolo per tutto questo tempo rappresenta un’anomalia per le dinamiche dell’Arma, nota da questo punto di vista per le sue rotazioni. Se a ciò si aggiunge che questi soggetti si lasciano alle spalle una serie di indagini a carico di altri carabinieri che si sono concluse tutte con ampie assoluzioni, la circostanza assume contorni incredibili. E tuttavia, i Carabinieri del nucleo investigativo di Lamezia Terme, sembrano aver ottenuto una deroga alle consuetudini consolidate della Benemerita e sono sopravvissuti alle macerie delle loro indagini senza conseguenze. Eppure, come vedremo di seguito, un Magistrato era arrivato addirittura a interdirli da qualsiasi indagine inerenti altri esponenti dell’Arma di stanza a Lamezia Terme.

Come detto, il nucleo investigativo in questione, si è reso protagonista nel corso di questi anni di alcune clamorose inchieste che hanno coinvolto altri colleghi e che si sono rivelate dei clamorosi flop giudiziari.

La clamorosa diffida del Magistrato al nucleo investigativo

Un documento ha attirato la nostra curiosità giornalistica, una curiosità già abbastanza sollecitata dalla verità giudiziaria che si stanno delineando nel processo Alibante in corso a Lamezia e nel quale stanno venendo fuori numerose défaillance investigative e che vede ancora una volta tra gli imputati, un carabiniere in servizio presso la Compagnia di Lamezia Terme. Eppure da quanto sembra emergere ormai a metà dibattimento, è assai probabile che ci troviamo di fronte ad un ennesimo flop. Tuttavia, sul punto processuale torneremo in seguito. Torniamo al documento che ci siamo trovati nelle mani e datato 20 giugno 2013. Si tratta di una direttiva alla polizia giudiziaria da parte del Pubblico Ministero, Domenico Galletta della Procura della Repubblica di Lamezia Terme, delegato da parte DDA di Catanzaro ad approfondire svariati procedimenti istruiti dal nucleo investigativo della compagnia di Lamezia e che avevano visto indagati numerosi militari della Compagnia medesima. Il livello era tale da rappresentare uno scandalo nazionale per l’ampiezza e la qualità dei militari coinvolti, si trattava di appuntati, marescialli e un’ufficiale. Una bomba devastante per una istituzione come L’Arma dei carabinieri. Nella direttiva il PM Galletta, invece, dopo aver archiviato tutti i procedimenti accesi dalle accuse del nucleo investigativo di Lamezia a carico dei militari, intima al Comandante della Compagnia di “in ordine ai fatti oggetto al procedimento penale indicato in epigrafe si rappresenta che è revocata ogni eventuale delega conferita in precedenza dalla DDA di Catanzaro. È da considerarsi altresì revocata ogni altra delega dello scrivente riguardante militari dell’Arma dei Carabinieri di Lamezia Terme, anche con riferimento ad ogni altro procedimento”. Una presa di posizione, quella del magistrato, chiara: il nucleo investigativo di Lamezia non avrebbe più potuto indagare colleghi carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme in inchieste anche parallele a quelle oggetto del provvedimento e anche successivamente. È evidente che il PM aveva colto un approccio poco sereno tra i militari della compagnia, una sorta di guerra tra differenti squadre operative, al punto che, ne comprende il rischio e, dunque, diffida il Comandante della Compagnia dall’utilizzare i militari coinvolti in future attività investigative.

Numerosi carabinieri indagati e tutti assolti

E, d’altronde, sul terreno dal punto di vista giudiziario erano rimasti morti e feriti, nel senso che, numerosi militari furono indagati, arrestati e trasferiti, e non solo quelli coinvolti nelle inchieste, ma anche coloro che non condividevano il modus operandi adottato dalla squadra. I protagonisti del nucleo investigativo in questione, tra l’altro, usavano il metodo dell’annotazione di servizio come arma per colpire i colleghi non in linea con la loro strategia investigativa, tutto ciò ha determinato un clima tossico nel rapporto tra gli uomini dell’intera compagnia. E tra l’altro, l’approssimazione delle indagini, ha vanificato in alcuni casi e precluso il buon andamento della lotta alla criminalità organizzata del territorio.

La storia dell’appuntato Roberto Gidari

Il primo militare ad essere colpito dal furore cieco dei colleghi del nucleo investigativo è stato l’appuntato scelto Roberto Gidari, all’epoca dei fatti poco più che quarantenne. All’alba di una mattina di giugno del 2012 i militari del nucleo investigativo arrestano il militare catanzarese mentre lo stesso stava svolgendo il proprio turno all’aliquota radio mobile lametina. Fatto rientrare al comando con una scusa, lo arrestano con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e divulgazione di notizie riservate. L’operazione denominata Medusa fece scalpore, anche perché accompagnata dalle solite ridondanti conferenze stampa degli inquirenti. Il militare venne tradotto presso il carcere militare di Santa Maria Capua Vetere dove passa 15 giorni in isolamento, e li rimarrà rinchiuso per due anni, successivamente, passa ai domiciliari dove rimarrà ristretto per quasi un anno. La domanda; come è finito l’appuntato Roberto Gidari nell’inferno del carcere e poi nel girone infernale della giustizia penale calabrese? Dalle carte di Medusa, si comprendeva già che a suo carico, in quel procedimento, tutto c’era tranne prove e riscontri. Gidari viene sbattuto in carcere e umiliato dalla solita gogna, sporcato da un’accusa che, per uno che indossa una divisa è molto più pesante. Un militare accusato di connivenza con la malavita viene immaginato dal collettivo come un traditore di valori, eppure, gli atti che lo avevano portato in quell’inferno erano fin da subito abbastanza chiari: l’appuntato era stato vittima di una serie di atti prodotti dal nucleo investigativo di Lamezia Terme. I militari, infatti, si erano caratterizzati per una inedita e curiosa strategia investigativa, una specialità propria di quel nucleo dei CC : deduzioni invece che prove, suggestioni piuttosto che riscontri, annotazioni piuttosto che atti concreti. Ed è proprio un’annotazione che viene utilizzata per mettere nei guai il povero appuntato Gidari. L’atto viene redatto nel 2012 ma, curiosamente, racconta una circostanza del 2010, cioè di due anni prima. Ma di cosa si trattava? Nel 2010 i CC di Lamezia Terme avevano impiantato un’ambientale nell’abitazione di un noto pregiudicato, pochi giorni dopo l’istallazione però, gli stessi militari, sono costretti a chiudere l’ambientale a causa di un mal funzionamento tecnico.

“Ti sei mosso? Quindi sei complice”

Curiosamente, nel 2012, i militari che avevano gestito le operazioni di quella fase, si ricordano improvvisamente che, in quella circostanza, era intervenuto l’appuntato Roberto Gidari. I militari camuffati da operai della Telecom chiedono ausilio alla radio mobile lametina per essere supportati nelle operazioni. Gidari interviene in quella veste. A questo punto l’annotazione diventa surreale, ai limiti dell’analisi psichiatrica, ecco cosa scrivono: “tale atteggiamento di comunicazione gestuale tra i predetti colloquianti veniva percepita dagli scriventi nell’aver dato conferma della nostra reale identità e tale da smascherare la copertura simulata”. Quindi secondo la delirante annotazione, l’appuntato Gidari per essere al di sopra di ogni sospetto, avrebbe dovuto stare al cospetto del pregiudicato sulla posizione di attenti militare senza il movimento di nessun muscolo, solo in quel caso, il povero Gidari, avrebbe potuto evitare di essere in atteggiamento sospetto o addirittura complice del malavitoso. Una circostanza degna che degli archivi dei vecchi manicomi smantellati dalla riforma Basaglia.

Chi è Roberto?

La questione ad un certo punte si sposta dalla surrealtà alla deficienza tipica dell’analfabetismo funzionale, allorquando la Squadra mobile di Catanzaro, che condivideva l’indagine dello stesso procedimento con i CC, in carcere, aveva intercettato un pregiudicato che nominava un tal “Roberto” che i poliziotti della squadra mobile identificavano nel fratello dell’intercettato, il quale, era un agente della Polizia penitenziaria. A questo punto succede qualcosa che ha veramente dell’inverosimile, mentre la Squadra Mobile, aveva trovato riscontro all’intercettazione e, dunque, aveva nei fatti archiviato il contenuto dell’intercettazione, la stessa intercettazione, passa invece alla valutazione dei detective (si fa per dire) del nucleo investigativo di Lamezia Terme. Clamorosamente l’interpretazione dei militari di Lamezia con una velocità tale da seminare gatto Silvestro a caccia del topo Gerry e con un’abilità tale da far sentiere un dilettante il miglior Sherlock Holmes, arrivano a dedurre, senza uno straccio di riscontro che il “Roberto” in questione fosse il collega Gidari. Siamo su scherzi a parte? No, signori siamo nel mondo alla rovescia di un pezzo del nucleo investigativo dei Carabinieri di Lamezia Terme, ancora in servizio. L’illuminazione investigativa venne così confezionata e inserita negli atti di incolpazione a carico dell’appuntato Roberto Gidari. Il viaggio nel girone dell’inferno del povero appuntato dell’aliquota radio mobile di Lamezia Terme inizia in quel momento e dura sei lunghi anni. L’inferno termina con una piena assoluzione solo nel 2019. La cosa incomprensibile e per certi aspetti vergognosa, che i militari responsabili di questo scempio, invece di essere mandati a coltivare l’orto della Compagnia dei CC e, magari, dedicarsi alla mensa di servizio, hanno invece avuto il tempo di dedicarsi ad altre indagini, e, ciò nonostante, nel 2013 un magistrato li aveva interdetti da tale attività. Il mondo alla rovescia delle allegre investigazioni di un pezzo del nucleo investigativo dei CC di Lamezia Terme ha continuato la loro attività investigativa, facendo nuove vittime note e meno note, l’ultimo tassello di questo disastro: l’indagine Alibante, nella quale, guarda caso, con le stesse modalità delle precedenti indagini, è stato indagato un altro carabiniere della Compagnia, l’appuntato scelto Francesco Cardamone.

Il nostro viaggio in questo sconvolgente racconto non finisce qua. La prossima tappa proseguirà con il racconto di altre storie drammatiche, di altre vittime dell’attività investigative costruite da questi inamovibili e longevi detective dell’Arma lametina che, nel corso degli anni, hanno infangato diversi militari. La prossima storia che racconteremo sarà quella di due brigadieri Vincenzo Bevacqua soprannominato “Schirò o Codino” e il brigadiere Domenico Collia detto “Mimmo il Vibonese”. Una curiosa vicenda che conferma il mondo alla rovescia disegnato del nucleo investigativo di Lamezia. La criminalità organizzata lametina, infatti, temeva i due sottoufficiali, mentre i detective del nucleo investigativo costruivano annotazioni dove scrivevano il contrario. Il racconto mondo alla rovescia, appunto, di una certa “polizia giudiziaria” continua.