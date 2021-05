Di Clemente Corvo

La ristrutturata ed efficientissima stazione ferroviaria di Gioia Tauro, acquisisce da parte di Trenitalia la concessione di altre due fermate della Freccia Argento. Infatti alla Freccia Argento che parte da Gioia Tauro alle 14:18 con arrivo a Roma alle 19:15, e alla Freccia argento che parte da Roma alle 10:10 con arrivo a Gioia Tauro alle 15:03 dal prossimo 13 giugno si aggiungeranno le fermate delle nuove Freccia Argento con partenza da Gioia Tauro alle 9:43 e arrivo a Roma alle 14:25 e la fermata della Freccia Argento che parte da Roma alle 14:05 con arrivo a Gioia Tauro alle 18:44. C’è soddisfazione nell’utenza tutta per questa decisione partorita dei responsabili di Trenitalia avendo ben valutato sotto l’aspetto sia logistico che gestionale quanto importante possa Arricchire il numero di fermate di treni Frecciargento nella stazione di Gioia Tauro, tenuto conto dell’ enorme bacino di utenza dell’hinterland aspromontano che così viene agevolato, rappresentando Gioia Tauro lo scalo ferroviario più facile e comodo da raggiungere. È evidente che anche queste piccole conquiste aprono spiragli all’orizzonte che auspichiamo rosei, trovando in queste attività la sponda per implementare lo sviluppo turistico della zona, In qualsiasi caso rendere meno indaginoso per gli abitanti della Piana il “mettersi in viaggio”. Assolutamente non si vogliono porre in atto quelle sterili schermaglie di competizioni con realtà a noi viciniore, ma siccome Sognare non costa nulla, l’auspicio è che in un appresso vicino nel tempo, anche le altre Freccia Argento provenienti dal nord Italia la Freccia Rossa Italo possano fare Scalo nella stazione di Gioia Tauro, rendendo onore non solo al passato storico del nostro scalo ferroviario, tanto per movimentazioni passeggeri quanto per la movimentazione delle merci, ma giustificando i 30 milioni di euro spesi in epoca recentissima dal Ministero dei Trasporti che ringraziamo per aver posto in essere un restyling eccellente per la nostra stazione ferroviaria facendola divenire una fra le più belle ed efficienti del sud Italia.