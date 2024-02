Al teatro Gentile di Cittanova stracolmo in ogni ordine e posto, il duo comico Ale e Franz incantano la platea. Lo spettacolo è durato oltre due ore ha confermato la bontà del progetto dell’associazione Kalomena come punto di eccellenza in Calabria nella stagione teatrale. Il prossimo appuntamento sarà con il concerto di Fabio Concato il 24 febbraio alle ore 21.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!