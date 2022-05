I Segretari generali regionali di Cgil, Angelo Sposato, Cisl, Tonino Russo, e Uil, Santo Biondo:

Solidarietà al Procuratore Gratteri.

Fare fronte comune perché la Calabria sia liberata dalla cappa oppressiva della criminalità.

Faremo visita al Dottor Gratteri per testimoniargli di persona la nostra vicinanza

«La notizia secondo la quale la ’Ndrangheta ha in preparazione un attentato contro il Procuratore Nicola Gratteri – dichiarano in una nota unitaria i Segretari generali regionali di Cgil, Cisl e Uil Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo – non può che preoccupare molto seriamente chiunque abbia a cuore la crescita della nostra regione, una crescita che non può che passare attraverso una lotta senza quartiere alla criminalità organizzata.

Ancora una volta vediamo messa a rischio nel nostro Paese, nel nostro Sud, nella nostra terra, la vita di chi è in prima linea in questa battaglia. Mentre esprimiamo, di fronte alla sfrontatezza, al cinismo, alla violenza delle organizzazioni criminali, vicinanza e solidarietà al Dottor Gratteri e ai suoi familiari – proseguono Sposato, Russo e Biondo –, apprezziamo l’impegno di chi ha scoperto il gravissimo rischio cui il magistrato è esposto e ha rafforzato, come si apprende, la vigilanza intorno a lui e ai suoi cari.

Tutte le forze sane della società devono fare fronte comune perché la Calabria sia liberata dalla cappa oppressiva delle associazioni criminali che impediscono lo sviluppo di un territorio che chiede lavoro dignitoso e motivi di speranza. In questa direzione bisogna camminare con decisione e l’impegno dei sindacati confederali sarà sempre al fianco di chi difende le ragioni della legalità, della giustizia sociale, della democrazia. Nei prossimi giorni – concludono i Segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Calabria – faremo visita al Procuratore Gratteri per testimoniargli di persona la nostra vicinanza».

La Segretaria Cittadina del Pd Bonforte: «Al Procuratore Gratteri la nostra solidarietà e vicinanza»



«Non possono lasciare indifferenti le nuove minacce rivolte al Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri che, ancora una volta, è stato messo nel mirino dalla criminalità organizzata».

Ad affermarlo è la Segretaria Cittadina del Pd Valeria Bonforte.

«Giunga al Procuratore e alla sua famiglia la vicinanza e la solidarietà del Partito Democratico di Reggio Calabria – prosegue Valeria Bonforte – Siamo certi che Gratteri non si scoraggerà e proseguirà nel suo impegno con la determinazione di sempre. Al suo fianco dovrà trovare, però, Istituzioni, politica e società per fare in modo che non ci sono più spazi per questo tipo di intimidazioni»

AGOSTINELLI: “VICINANZA E SOLIDARIETA’ AL PROCURATORE GRATTERI”

Il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, esprime la sua vicinanza, e quella dell’Ente da lui presieduto, al procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, in merito alla notizia, apparsa su Il Fatto Quotidiano, che riferisce di una segnalazione proveniente dai servizi segreti di un Paese straniero che avrebbero intercettato una comunicazione in cui i clan della ‘ndrangheta calabrese hanno manifestato l’intenzione di “fare saltare in aria” il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. “Le misure di rafforzamento a tutela della sua incolumità – dichiara Agostinelli – e la relativa attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, finalizzate ad ottenere tutte le informazioni disponibili sul progetto di attentato al procuratore di Catanzaro, sono il segno tangibile della presenza costante dello Stato, fondamentale alla tutela del Procuratore e anche alla libertà di tutti i calabresi, che hanno la necessità di sentire vicine le Istituzioni in una terra in cui hanno scelto di vivere e lavorare”.

Minacce al giudice Gratteri. La solidarietà di Fratelli d’Italia Reggio Calabria.

Il coordinamento metropolitano di Fratelli d’Italia, assieme a tutti gli eletti nelle assisi, comunali e regionale, esprimono preoccupazione per le gravi rivelazioni delle agenzie straniere di intelligence, secondo le quali, per il Procuratore Nicola Gratteri ci sarebbe un disegno di morte. “Massima solidarietà al dott. Gratteri da parte dell’intera comunità di Fratelli d’Italia, consapevole che nel suo quotidiano impegno di affermazione della legalità, la Calabria intravede una speranza di rinascita e di riscatto”.

Abate (Senato – Alternativa) – PROCURATORE GRATTERI VADA AVANTI. NOI CALABRESI, E GLI ITALIANI TUTTI, SIAMO DALLA SUA PARTE

Da una informativa proveniente dai servizi segreti di una Nazione straniera abbiamo appreso che i clan della ‘ndrangheta calabrese avrebbero manifestato l’intenzione di far saltare in aria il procuratore antimafia di Catanzaro Nicola Gratteri. Sul gravissimo caso sono intervenuti il Copasir e il Ministero dell’Interno e si è deciso di rinforzare la scorta del Procuratore della Dda di Catanzaro con l’aggiunta di altre tre autovetture blindate.

Purtroppo, sempre in queste ore è emerso che, alla luce di queste rivelazioni tenute sino ad ora secretate anche i familiari del procuratore sono stati messi sotto scorta.

Personalmente, come cittadina e nel ruolo istituzionale che ricopro, esprimo e rinnovo tutta la mia vicinanza e solidarietà al procuratore Gratteri. Nei giorni scorsi, in occasione della nomina del nuovo Procuratore Nazionale Antimafia ho fortemente sperato che questo ruolo fosse ricoperto dal dottor Nicola Gratteri considerato il suo grande bagaglio professionale e la sua approfondita conoscenza della materia. Il suo curriculum era adeguato a ricoprire il ruolo in questione e avrebbe rappresentato il giusto riconoscimento dell’egregio e coraggioso lavoro svolto in tutti questi anni. La scelta è caduta sul dottor Gianni Melillo a cui auguro un buon lavoro. La notizia di oggi, a distanza di soli due giorni, crea inevitabile allarme e preoccupazione.

Ci aspettiamo che lo Stato Italiano, così come ha dimostrato di fare, si stringa intorno al procuratore Gratteri e lo protegga unitamente alla sua famiglia.

La solidarietà e la vicinanza che manifesto al procuratore Gratteri è non solo la mia ma anche quella di tanti calabresi che rappresento e che si uniscono idealmente a me.

Procuratore Gratteri vada avanti. Noi calabresi, e gli italiani tutti, siamo sempre con lei.

Graziano: «Gratteri è l’icona di una terra che non si gira più dall’altra parte»

“La ‘ndrangheta sa che la Calabria sta svegliandosi dal torpore nel quale la criminalità l’ha relegata per decenni. E ha paura. Se oggi la Calabria è più attenta, vigile, sensibile e riluttante nei confronti della ‘ndrangheta lo devo principalmente al procuratore Nicola Gratteri e a tutti quegli uomini dello Stato che quotidianamente si battono per tutelare i calabresi dalla malapianta della criminalità organizzata. Certo, Gratteri fa paura. E fa paura soprattutto a chi vede ogni giorno di più il proprio potere, costruito in anni di sopraffazione, sgretolarsi. Quindi minaccia e ordisce piani per attentare alla vita delle persone giuste, come quello rivelato da ultimo dai servizi segreti che hanno messo. Gratteri è il volto di una Calabria libera, forte e bella, è l’icona di una terra che non si gira più dall’altra parte. Le Istituzioni devono tutelare e difendere questo patrimonio. Anche se alle volte le scelte dei massimi sistemi dello Stato non sembrano proprio virare in questa direzione. Solidarietà umana al procuratore Gratteri, impegno concreto per tutelare la sua vita e il suo lavoro di magistrato per la libertà di una terra che finalmente sta svegliandosi”.