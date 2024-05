La Sala della Protomoteca del Campidoglio, a Roma, ha ospitato la presitigiosa seconda edizione del Premio Recti Eques, evento di spicco organizzato dall’associazione culturale Liber e dalla casa editrice Rde di Riccardo Dell’Anna, con importanti patrocini di altissimo livello, il Ministero della Salute e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Farmindustria, Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Istituto Superiore di Sanità, Roma Capitale, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, e ben 17 Università Italiane, riconoscendo l’importanza di questa celebrazione nel panorama sanitario nazionale. A ricevere il premio quest’anno la Formedical Co SRL, l’unica azienda della regione Calabria, ad essere stata premiata, distinguendosi così tra i giganti del biomedicale. Il presidente Domenico Vecchio, e tutta Confindustria Reggio Calabria, esprimono profonda soddisfazione per l’importante riconoscimento, che porta lustro alla Calabria tutta. “Decidere di investire in questa terra è già una sfida vinta – ha voluto sottolineare in una nota il presidente Vecchio -. L’impegno di Antonio Gualtieri, amministratore di Formedical Co SRL, che è riuscito a creare a Reggio Calabria un’azienda d’eccellenza nel settore medico, serve a tutti noi per dimostrare che alle nostre latitudini si può e si deve fare impresa, serve caparbietà, professionalità e amore per questa terra”.