La società REAL TAURIANOVA comunica nella giornata di oggi che per la stagione 2024/ 2025 avrà la sua PRIMA SQUADRA.

Dopo gli anni di C5 quest’anno ci cimenteremo anche nel calcio a 11.

Di fatto la società ha provveduto ad iscriversi per partecipare di volontà sua al campionato di Seconda Categoria per avviare quelle che sono le proprie idee di questo progetto.

Le prime parole della società: “Avere una prima squadra è un grande passo per una scuola o una società sportiva. Questo può portare a molte opportunità, come la possibilità di partecipare a competizioni, sviluppare talento e creare un senso di comunità tra i membri. ”

Grande entusiasmo quindi da parte della società,la quale si sta già allargando.

Di fatto siamo lieti di annunciare l’ingresso nella società di Mario Moscato.(In foto)



Mario,ragazzo di Taurianova,è stato uno degli artefici a credere e creare questo progetto e a mettersi a disposizione. Tanto già il suo lavoro svolto fin qui’.

Siamo contenti di avere una persona come lui in società perché sappiamo che ci potrà dare tanto. Un caloroso benvenuto!

Mario non è l’unico a sposare questo progetto,a breve verranno comunicati chi già fa parte e chi entrerà a far parte della società con le rispettive cariche.

Cosi’ come a giorni verrà comunicato il mister che guiderà la squadra in questo campionato con il proprio staff.

Entusiasti di iniziare anche questa avventura. Forza Real Taurianova