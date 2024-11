Nella 7ma giornata del campionato di serie C, nella palestra della ragioneria viene ospitata la Volo Virtus Lamezia, la capolista School Volley davanti al proprio pubblico, impone da subito il ritmo alla gara e vince con il risultato di 3/0 (25-12 25-20 25-16) meritando il bottino pieno.

Grande soddisfazione da parte di tutto l’ambiente, a fine gara mister Enrico Idone: “Prima di tutto, volevo ringraziare la Fipav che ci ha permesso di salutare mister Peppe Miriello con un commovente minuto di silenzio prima dell’inizio del match e al quale vogliamo dedicare questa vittoria;

Tornando alla nostra stagione, non so che zona di classifica occuperemo al termine della regular season, ad inizio stagione il nostro obiettivo come per tutte le neo-promosse era la salvezza, ora viviamo il momento, pensiamo di partita in partita e a fine anno vedremo quello che saremo riusciti a realizzare. In un campionato difficile come questo, ci vuole molto poco a passare dalle stelle alle stalle, inutile ribadire la forza di questo gruppo, che oggi ha dimostrato di essere sempre piu unito, grazie al nostro splendido pubblico che come sempre viene numeroso ed è il nostro 7mo uomo in campo. Ora avremo la difficilissima gara con Altaflex Catanzaro, uno scontro al vertice perciò appuntamento a sabato 30 novembre sempre nel nostro “fortino” della ragioneria.”

Da evidenziare le ottime prestazioni di Alessi, Fazzalari, Votano e Meduri da subentrati sempre sul pezzo e subito pronti a dare il massimo.