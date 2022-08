La segretaria cittadina Bonforte: «Pieno sostegno all’assessore Angela Martino da tutto il Pd reggino. Non arretriamo neanche di un centimetro

«Suscita soltanto sdegno il vile atto intimidatorio perpetrato ai danni dell’assessore Angela Martino che, sappiamo bene, non si farà certo intimorire e proseguirà, con il suo consueto impegno e la sua grande competenza, l’attività amministrativa e politica di sempre».

Ad affermarlo è la segretaria cittadina del Pd di Reggio Calabria Valeria Bonforte, a nome anche della segreteria provinciale guidata da Antonio Morabito, della presidente dell’Assemblea provinciale Tania Bruzzese e dei componenti del gruppo Pd in Consiglio comunale.

«Fare politica in realtà complesse come quella di Reggio Calabria può diventare, a volte, un impegno assai gravoso, soprattutto se si agisce nell’esclusivo interesse della Comunità e per il bene comune. Queste forme di intimidazione, che minano il senso stesso della legalità e segnano una brutta pagina nella storia cittadina, però, non ci scoraggeranno e, anzi, ci spingono a moltiplicare i nostri sforzi perché sappiamo che stiamo andando nella direzione giusta».

Valeria Bonforte

Segretaria Cittadina del Pd