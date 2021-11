Un rullo compressore, una squadra perfetta, piena di campioncini pronti a prendere il volo sotto la regia del mister Angelo Giordano e del più grande talent scout del Sud Italia, Agostino Cassalia. La Segato dall’inizio campionato è imbattuta 5 vittorie su cinque partite, prima in classifica con numeri straordinari, che mettono in risalto una struttura solida ed una organizzazione perfetta. La Segato , dunque, si conferma una grande fucina di talenti, pronti a prendere il volo in importanti squadre professionistiche. Il campionato élite regionale, eccellenza delle miglior squadre in Calabria. La Segato la sta conducendo da prima della classe con merito. La vittoria a Lamezia Terme per 2 A 1 contro il Lamezia( seconda in classifica) con due bei gol di Crea, danno il senso della forza straordinaria di un gruppo di giovani di eccellenza.