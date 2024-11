Ancora una vittoria per i ragazzi terribili taurianovesi guidati da mister Enrico Idone, stavolta a farne le spese è una blasonata Tonno Callipo VV, che deve arrendersi al gioco della school volley taurianova, e cedere 3/0 con i parziali di 25/22 25/19 25/16. Grande prestazione dei ragazzi di casa, che hanno sempre dato l’impressione di avere in mano il match, mettendo alle strette la formazione ospite che finora aveva registrato una sola sconfitta. Ottima la prestazione di Masso e Arena che fin da subito si fanno vedere in ottima condizione psico/atletica e palla dopo palla, ben serviti da De Santis regalano al nostro pubblico come sempre numerosissimo, un grande spettacolo.

La neopromossa School Volley Taurianova grazie a questi 3 punti conserva il primato solitario in classifica, e si prepara alla difficile trasferta di domenica 17 novembre a Corigliano.